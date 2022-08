Des militants des droits de l'Homme condamnent la violence à la frontière tchado-soudanaise

« Les défenseurs de la paix, l’amour est notre objectif » ont déclaré le 9 août suivre avec regret la recrudescence de la violence à la frontière tchado-soudanaise, où des gangs sèment la violence, pillent et tuent des paisibles citoyens.



Les membres de la plateforme condamnent toutes sortes de violences et de pillages contre les habitants des zones frontalières entre les deux États. Ils exigent que les autorités tchadiennes et soudanaises assument leur responsabilité pour assurer la sécurité et les biens des citoyens pacifiques non armés. La plateforme appelle tous les citoyens de deux pays à éviter de tomber dans le piège des conflits tribaux, à privilégier le dialogue dans tout conflit et malentendu.



La plateforme des défenseurs de la paix étudie la possibilité d’organiser une caravane de paix en direction des frontières de deux pays pour ouvrir la voie à la paix et promouvoir le dialogue, selon le secrétaire général Abu al-Shabar al-Abbasi.



La semaine dernière, des violences transfrontalières ont fait une trentaine de morts à la suite d'un vol de chameaux, selon l'état-major tchadien de la force mixte.