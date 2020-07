Des ministres africains et des partenaires sociaux participent au sommet de haut niveau de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur COVID-19 et le monde du travail

Plus de 50 ministres africains du travail ou de l'emploi, ainsi que des représentants d'organisations de travailleurs et d'employeurs et d'organisations internationales ont rejoint le Bureau régional de l'Organisation internationale du travail (www.ILO.org) pour l'Afrique le jeudi 2 juillet pour un forum virtuel afin de discuter de la manière d'aborder l'impact économique et social de la pandémie COVID-19.

La pandémie a dévasté le monde du travail, causant des souffrances humaines massives et exposant l'extrême vulnérabilité de millions de travailleurs et d'entreprises sur le continent et dans le monde entier. En Afrique, ces vulnérabilités sont particulièrement criantes, avec des niveaux élevés de pauvreté, d'informalité, de chômage des jeunes et de travail des enfants, et une disparité généralisée dans laquelle beaucoup manquent de protection sociale.

L'événement régional africain était l'un des cinq événements régionaux organisés les 1er et 2 juillet, et sera suivi de trois jours de discussions mondiales, du 7 au 9 juillet. Les participants ont discuté de la manière dont le monde du travail en Afrique peut mieux reconstruire dans le cadre de la reprise post-pandémique.

Reconstruire en mieux signifie que nous devons utiliser pleinement l'opportunité offerte par la pandémie pour s'assurer qu'il y a « un regain de vigueur et d'urgence pour traiter les crises sous-jacentes du marché du travail » et que « personne n'est laissé pour compte », a déclaré Cynthia Samuel-Olonjuwon, Sous Directrice générale de l’OIT et Directrice régionale de l'OIT pour l'Afrique, dans son discours d'ouverture (https://bit.ly/3eUKlNS). « C'est un appel à faire de la protection sociale pour tous un objectif clé du développement national ! Cela signifie qu'il faut considérer l'économie informelle comme un atout essentiel ; il faut l'aider à créer des emplois décents et à devenir des moteurs de la croissance économique et du développement durable ».

Les ministres, de l'Algérie au Zimbabwe, ont pris la parole pour partager les mesures prises dans leurs pays respectifs et les mesures de réponse (https://bit.ly/3dPPp4I) qui ont été mises en place pour stimuler l'économie, sauver les emplois et garantir les moyens de subsistance, et protéger les plus vulnérables.

« La crise du COVID 19 a mis en exergue les déficits criards de travail décent (donc manquement en termes de qualité de l’emploi) auxquels les emplois et les entreprises dans l’économie informelle font face, » a déclaré (https://bit.ly/2C6ByJS) Isman Ibrahim Robleh, Ministre du travail, chargé de la réforme de l’administration au Djibouti. « Notre défi en tant que pays africains et bien donc d’amener la plus grande proportion de l’économie informelle à migrer vers un emploi et une entreprise décents à travers un processus de formalisation qui allient quantité et qualité de l’emploi. »

Kwasi Adu-Amankwah, Secrétaire général de la Confédération syndicale internationale pour l’Afrique, a déclaré qu'il était temps d'agir : « Ces leçons que la crise nous a apprises, nous devons les prendre au sérieux pour aller de l'avant. Nous parlons de stimuler l'économie, mais nous savons aussi que l'Afrique a besoin d'une marge de manœuvre budgétaire appropriée pour y parvenir ».

Lorsqu'il y a une crise, le secteur public est très important, a-t-il ajouté.

« Aussi difficile que la situation puisse être, nous devons saisir les opportunités que la crise nous offre et accélérer les réformes sur notre continent », a déclaré (https://bit.ly/3dY5oxJ) Jacqueline Mugo, directrice exécutive de la Fédération des employeurs du Kenya. « Dans le monde intégré et sans frontières d'aujourd'hui, les technologies numériques offrent des possibilités de croissance de la productivité qui n'existaient pas auparavant et elles peuvent être utilisées pour améliorer l'apprentissage et les activités commerciales. L'Afrique ne doit pas être laissée pour compte» .

Le Sommet mondial de l'OIT (https://bit.ly/2ZNqo5l) en cours examine une série de questions, notamment comment promouvoir l’emploi et la productivité dans ce nouvel environnement, ce qui doit être fait pour remédier aux vulnérabilités massives du monde du travail mises en évidence par la pandémie.

« L’Afrique doit profiter de l’opportunité de cette crise afin de construire un véritable tissu de solidarité et concrétiser les échanges entre nos pays aussi bien dans le domaine de la recherche médicale sanitaire et médical, » a déclaré (https://bit.ly/31JtvO2) Madeleine E. Berre, Ministre L’Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargée du dialogue social au Gabon, « pour renforcer notre capacité sanitaire, dans les domaines économique, énergétique, agricole, d’échanges commerciaux en vue de permettre et de garantir la réduction de la dépendance aux grandes nations étrangères. »

Dans un message lu en son nom, la Commissaire aux affaires sociales de la Commission de l’Union africaine, Amira El Fadil, a déclaré (https://bit.ly/2VJfg8b) : « La productivité sera une politique clé à poursuivre avec vigueur comme moyen de renforcer la résilience des économies et des sociétés. Elle doit s'accompagner de systèmes de gestion participative et d'une redistribution équitable des richesses ».

Le Sommet mondial virtuel fait suite au lancement, le 30 juin, de la 5e édition de l'Observatoire de l'OIT : COVID-19 et le monde du travail (https://bit.ly/2BxGLKU), qui examine les effets de COVID-19 sur les marchés du travail du monde entier.

Pour plus d'informations ou pour suivre les événements mondiaux en direct : global-summit.ilo.org/fr/

Couverture vidéo complète de l'Evénement régional de l’Afrique : https://global-summit.ilo.org/fr/event/africa/

Participez à la conversation #ILOSummit

Contact du presse :

Jennifer Patterson

Responsable régional de la Communication et de l'information publique

Bureau régional pour l'Afrique

Tél. +225 69 42 86 89

Courriel : patterson@ilo.org