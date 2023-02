INTERNATIONAL Des pays africains clés gagnent du terrain dans le classement des marchés émergents de 50 pays

Alwihda Info | Par APO - 7 Février 2023



Le Kenya, le Ghana et la Tanzanie progressent dans un contexte d’amélioration de la compétitivité de l’Afrique subsaharienne.

Plusieurs économies africaines clés ont amélioré leurs performances dans un classement annuel qui compare la logistique nationale et internationale, les conditions commerciales et la préparation au digital des 50 principaux marchés émergents du monde.



Le Kenya, le Ghana et la Tanzanie ont amélioré leur position par rapport à 2022 dans le 14e indice logistique des marchés émergents annuel d’Agility, qui classe les pays émergents en fonction des facteurs qui les rendent attrayants pour les prestataires logistiques, les transitaires, les transporteurs aériens et maritimes, les distributeurs et les investisseurs.



À la 24e place, l’Afrique du Sud est l’économie subsaharienne la mieux classée, devant le Kenya (25), le Ghana (29), le Nigeria (34), la Tanzanie (37), l’Ouganda (43), l’Éthiopie (45), le Mozambique (46) et l’Angola (48).



Parmi les pays d’Afrique subsaharienne, c’est le Nigéria qui a obtenu la meilleure logistique intérieure, se plaçant au 11e rang des 50 pays. Le réseau logistique international de l’Afrique du Sud est le plus performant du continent. Les meilleurs fondamentaux commerciaux d’Afrique subsaharienne se trouvent au Ghana. Le Kenya, qui a pris des mesures pour favoriser les startups digitales, était l’économie la plus prête pour le digital en Afrique.



« La préparation au digital commence par l’accès au téléphone portable et à Internet. Cela est relativement bon marché par rapport au coût des projets massifs de ports, d’aéroports, de routes et d’infrastructures », a déclaré Tarek Sultan, vice-président et PDG d’Agility. « C’est un moyen pour les pays d’Afrique subsaharienne d’accélérer leur croissance et leur compétitivité ».



L’indice comprend une enquête distincte menée auprès de 750 professionnels de l’industrie mondiale de la chaîne d’approvisionnement.



Dans cette enquête, les responsables de la logistique se sont montrés extrêmement optimistes à l’égard de l’Accord de la zone de libre-échange continental africaine (ALECA). Selon eux, les principaux avantages sont les suivants : création d’emplois, en particulier pour les femmes ; réduction des formalités administratives pour le commerce ; baisse des coûts des affaires ; et passage à la production de produits de plus grande valeur en Afrique.



La Chine et l’Inde, les deux plus grands pays du monde, ont conservé leurs places de numéro 1 et 2 dans le classement général. Les Émirats arabes unis, la Malaisie, l’Indonésie, l’Arabie saoudite, le Qatar, la Thaïlande, le Mexique et le Vietnam complètent le top 10. La Turquie, n° 10 en 2022, a chuté à la 11e place.



Les pays du golfe Persique : Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite et Oman, offrent à nouveau les meilleures conditions pour les affaires. La Malaisie, avec le 4e meilleur environnement pour les affaires, est le seul pays non membre du Golfe à figurer dans le top 5.



La Chine et l’Inde sont en tête pour la logistique nationale et internationale. L’Inde a fait un bond de quatre places pour devenir le numéro un de la préparation digitale, suivie par les Émirats arabes unis, la Chine, la Malaisie et le Qatar.



Plus loin dans le classement, on constate une plus grande volatilité que lors de toutes les années précédentes de l’indice. Les conflits, les sanctions, les tumultes politiques, les faux pas économiques et les retombées du COVID ont nui à la compétitivité de l’Ukraine, de l’Iran, de la Russie, de la Colombie, du Paraguay et d’autres pays. Parmi les pays qui ont fait un bond en avant dans certaines catégories : le Bangladesh, le Pakistan, la Jordanie, le Sri Lanka et le Ghana.





