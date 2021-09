Des stylistes tchadiennes ont remporté des trophées au FESMMA de Cotonou

Les stylistes tchadiennes Kwoyahbe Sylvie et Grâce Syam ont présenté ce samedi leurs trophées remportés lors du Festival de la mode et du mannequinat africain (FESMMA) tenu à Cotonou en août 2021. Ils ont animé une conférence de presse au Musée national à N'Djamena.



Kwoyahbe Sylvie a remporté le trophée du meilleur jeune styliste africain et Grâce Syam a remporté le prix du mérite du mannequin africain.



Kwoyahbe Sylvie, responsable de “Syélégance Fashion”, une start-up qui œuvre dans la conception des habits à base du pagne, a présenté son trophée du “Ciseau d’or” du meilleur jeune styliste africain remporté lors du FESMMA.



Syélégance fashion est une maison de mode qui se base sur le pagne, matière en vogue dans les pays de l’Afrique de l’ouest et australe, pour concevoir des vêtements pour les femmes, les hommes, les couples, pour leurs cérémonies de mariage et aussi les enfants.



"Nous sommes parties à cette compétition panafricaine au nom de Syelegance Fashion uniquement mais le prix du meilleur jeune styliste africain que nous avons remporté est une fierté nationale", affirme Sylvie.



"Avec nos propres moyens, nous sommes parvenues à participer à ce grand événement de la mode africaine. Nous sommes rentrées la tête haute", se félicite Grâce, miss Tchad 2020. Elle dédie son trophée à toute la population tchadienne.



Sylvie profite exhorte les autorités à accompagner concrètement et sincèrement leur milieu afin de mieux valoriser le Tchad.