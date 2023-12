Désertification : la 2e édition de la caravane verte mobilise les jeunes de 11 pays africains

Le directeur pays adjoint du Programme Alimentaire Mondial (PAM), Koffi Akakpo, a souligné l'importance de combattre la désertification et de mettre en œuvre des mesures face aux changements climatiques. Le PAM a atteint plus de 480 000 bénéficiaires et réhabilité 30 600 hectares de terres dégradées.



Le secrétaire exécutif de l'APGMV, Dr. Brahim Said, a expliqué que l'initiative de la Grande Muraille Verte est multisectorielle, écosystémique et inclusive, essentielle pour répondre aux défis climatiques dans la région sahélienne.



La caravane verte permet aux jeunes de se familiariser avec les réalités du terrain, de développer des projets et de transmettre des messages aux autorités pour leur financement. Cette initiative vise à promouvoir la paix dans le Sahel.



Le ministre Mahamat Abdelkerim Hanno a souligné le rôle crucial des jeunes dans la lutte contre les défis climatiques et écologiques, en particulier dans la bande saharo-sahélienne. Il a également mentionné que la population africaine est en forte croissance, avec une proportion élevée de jeunes, soulignant l'importance de leur engagement dans la cohésion sociale et la paix.