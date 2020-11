Désignation de Hissein Brahim Taha à l'OCI : "une immense fierté" pour le Tchad (Déby)

Le chef de l'État Idriss Déby a adressé samedi ses félicitations à l'ambassadeur Hissein Brahim Taha qui a été désigné vendredi au poste de secrétaire général de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI), au cours de la 47ème session du comité des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation qui s'est ouverte vendredi à Niamey, au Niger.



"Toutes mes félicitations à notre compatriote l’Ambassadeur Hissein Brahim Taha pour sa désignation à la tête du secrétariat général de l’OCI. Une immense fierté pour le pays. Je lui souhaite plein succès dans l’exercice de cette exaltante mission", déclare Idriss Déby.



Hissein Brahim Taha va remplacer le saoudien Yousef Bin Ahmed Bin Abdul Rahman Al – Othaimeen. Ce poste est l'un des principaux organes de l'OCI avec le sommet islamique et le conseil des ministres des Affaires étrangères.



Conseiller et proche collaborateur du chef de l'État, Hissein Brahim Taha a occupé entre autres les postes d'ambassadeur du Tchad en France, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général adjoint de la Présidence de la République.



Le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene a également adressé ses félicitations au diplomate dans un message posté sur son compte Twitter.