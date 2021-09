Désignation du CNT au Tchad : la plateforme des 212 associations réagit avec satisfaction

La plateforme des 212 associations a réagi ce 25 septembre avec satisfaction à la désignation des 93 membres du Conseil national de transition (CNT) qui vont constituer le Parlement de transition.



Le secrétaire général de la plateforme des 212 associations, Salah Youssouf Ali, a estimé que le comité ad hoc a fait preuve de transparence avec des critères objectifs et représentatifs de l'ensemble des 23 provinces. Cette démarche s'inscrit dans le sens de l'unité nationale et de la réconciliation, selon lui. "Le Tchad a l'occasion de montrer au monde qu'il a réussi à mettre en oeuvre la meilleure phase de transition", estime Salah Youssouf Ali.



La sélection des conseillers du CNT a tenu compte des équilibres régionaux du Tchad. Chacune des 23 provinces est representée par au moins trois ressortissants. C’est donc le Tchad entier qui est représenté à l’Assemblée.



Les anciens députés sont représentés à hauteur de 30% dans la nouvelle Assemblée. Ils ont une expérience législative à capitaliser par la transition. C’est une approche qui permet d’éviter la table rase et stabiliser le fonctionnement de l’institution.



Pour la plateforme des 212 associations, jamais la jeunesse et les femmes n'auront été été autant représentées dans un organe législatif, avec respectivement 31% de jeunes et 33% de femmes, ce qui marque une étape décisive pour l'avenir du Tchad.