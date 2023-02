Désinfox Tchad : mobilisation des acteurs de la communication pour une information fiable

Le programme Désinfox Tchad a clôturé son forum sur la lutte contre la désinformation et la mésinformation le 21 février 2023 en présence du président de la HAMA et de l'ambassadeur de France au Tchad.



Ce forum, lancé le 20 février 2023, avait pour objectif de contribuer à une information fiable, objective et indépendante au Tchad en mobilisant des professionnels de l'information et de la communication, tels que des journalistes, des blogueurs, des influenceurs de réseaux sociaux et des jeunes du club RFI N'Djaména.



Au cours de ces deux jours, plus de 80 professionnels de communication ont été initiés aux techniques de base de factchecking. Le thème central du forum était "Lutte contre la désinformation au Tchad : faut-il s'en inquiéter ?". André Kodmadjingar, secrétaire exécutif de la Maison des Médias du Tchad, s'est réjoui de la tenue de cet événement et a encouragé les professionnels à mettre en pratique les techniques acquises de fact-checking.



Thierry Vallat, PDG du CFI, a salué l'engagement et la hauteur des débats remarquable qui ont fait preuve les participants, soulignant que le bilan de ce forum est positif et porteur d'espoir. Toutefois, il a également souligné que la lutte contre la désinformation doit émaner de l'engagement de tous afin de favoriser l'émergence et le renforcement d'une société dynamique et apaisée.



Bertrand Cochery, ambassadeur de France au Tchad, s'est félicité de la mobilisation et de l'intérêt accordé par les professionnels de la communication à cette session d'appropriation de techniques pour la lutte contre la désinformation et la mésinformation. Il a encouragé les participants à devenir des ambassadeurs de lutte contre la désinformation et la mésinformation.



Enfin, Abderamane Barka Abdoulaye Doningar, président de la Haute Autorité des Médias Audiovisuels, a préconisé que toute la société doit s'engager contre la désinformation et la mésinformation, qui sont sources de haine et d'insultes menaçant le bien-vivre ensemble. Il a appelé à l'engagement des professionnels de l'information pour que l'internet redevienne un espace de confiance et de droit.