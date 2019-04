Destinée à la production en petite série, la nouvelle imagePRESS C910 de Canon améliore les capacités de production des arts graphiques et répond aux besoins des demandes au sein des entreprises

Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord lance aujourd’hui la nouvelle série d’imprimantes imagePRESS C910, conçues pour répondre aux besoins de production en petite série à la fois des imprimeurs commerciaux et des services d’impression des grandes entreprises, ainsi que des PME souhaitant produire en interne et à moindre coût des supports marketing personnalisés de […]

Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord lance aujourd’hui la nouvelle série d’imprimantes imagePRESS C910, co...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...