Deux entrepreneuses tchadiennes décrochent le prix de l’intégration africaine.

L’entrepreneuriat numérique féminin fait parler du Tchad au-delà de ses frontières. Deux jeunes entrepreneuses tchadiennes, Falmata Hassane Awada et Zamzam Mahamat Djorkode, ont remporté samedi dernier à Zinder au Niger le prix de l'intégration africaine, grâce à la présentation de leur projet conjoint de santé « Sahitna », au concours "e-TAKARA".



Ce concours a été organisé conjointement par l’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI), le centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger (CIPMEN) et la maison de l’entreprise en marge des festivités marquant la commémoration du 60ème anniversaire de la proclamation de la République du Niger.



Les deux lauréates Falmata Hassane Awada et Zamzam Mahamat Djorkode sont respectivement ingénieur en informatique et analyste programmeur. Elles ont participé à la compétition en mettant aux prises « Sahitna », une application web et mobile de gestion de santé, d'information et d'alertes SMS vocal. L'un des objectifs de l'application est de contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile au Tchad. C’est ce qui leur a permis de gagner le prix de l’intégration africaine.