Deux pèlerins tchadiens sont décédés en Arabie saoudite

La commission permanente chargé de l'organisation du pèlerinage a annoncé ce vendredi le décès de deux pèlerins, le premier à La Mecque et le second à Mina, en Arabie saoudite.



Les défunts sont Mahamat Ali Abdallah, âgé de 73 ans et Hadjar Sembido, âgé de 75 ans.



Deux millions et demi de musulmans entament ce vendredi le pèlerinage annuel à La Mecque en Arabie saoudite.



Des dizaines de milliers de membres des forces de l’ordre sont mobilisés pour garantir la sécurité des pèlerins et éviter les bousculades.