Dialogue au Tchad : Timane Erdimi disposé à y participer sous conditions

Le Comité Technique Spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au Dialogue National Inclusif (CTS) annonce le retour à N’Djamena hier soir de la délégation conduite par son président Goukouni Weddeye à Doha au Qatar.



Cette mission au Qatar s’inscrit dans le cadre des préparatifs de l’organisation du dialogue avec les groupes politico-militaires.



Par ailleurs, une autre mission du Comité Technique Spécial (CTS) conduite par Monsieur Aboubakar Assidick Tchoroma a eu une rencontre de prise de contact et d’échanges avec Monsieur Timane Erdimi, Président de l’Union des Forces de la Résistance (UFR), le 31 octobre 2021, à Doha au Qatar.



A Paris, la mission du Comité Technique Spécial conduite par Monsieur Mahamat Allamine Bourma Treye a pour sa part rencontrée hier le 01 novembre 2021, une délégation de l’Alliance Nationale pour la Restauration de la République (NAAR), dirigée par Monsieur Ali Nanaye Mahamat Taher, le Président dudit mouvement.



Les deux rencontres (Doha et Paris) se sont déroulées dans une ambiance fraternelle emprunte de courtoisie. Elles ont été concluantes par la participation active et constructive de chacune des parties. Le Président de l’Union des Forces pour le Changement (UFR), Monsieur Timane Erdimi et celui de l’Alliance Nationale pour la Restauration de la République (NARR), Monsieur Ali Nanaye Mahamat Taher, ont été ouverts et ont indiqué être disposé à participer au Pré-dialogue et au Dialogue National Inclusif sous certaines conditions.



Le Comité Technique Spécial (CTS), salue l’esprit d’ouverture et de patriotisme qui a prévalu lors des échanges. Il invite toutes les parties à maintenir cet élan pour parvenir à restaurer un climat de confiance et d!apaisement en vue d’amorcer le Dialogue National Inclusif dans la sérénité.