Dialogue au Tchad : Wakit Tamma pose ses conditions au PCMT

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a reçu ce 9 février au Palais présidentiel une délégation de Wakit Tamma. La délégation a été conduite par le coordinateur des actions citoyennes Wakit Tamma, Me Max Loalngar, comprenant notamment Dr. Sitack Yombatina, vice-président du parti Les Transformateurs.



Les échanges ont porté sur le processus de transition, le dialogue national inclusif, ainsi que les conditions de participation de Wakit Tamma.



Réagissant à la presse, Me Max Loalngar a indiqué que le contact est désormais établi avec le secrétariat général de la Présidence.



“Nous avons été diabolisés pendant longtemps (…) nous avons passé au peigne fin les différentes conditionnalités (…) nous repartons vers nos camarades. Nous espérons que notre voix sera entendue”, a indiqué Me Max Loalngar.



“Continuant les consultations des forces vives de la nation et évoluant dans notre ferme volonté d'inclusion de tous les fils du Tchad au Dialogue National Inclusif, j'ai reçu mes compatriotes Me Max Loalngar, Younous Mahadjir, Dr Sitack Yombatina Béni, Soumaïne Adoum, Martin Félix et Morban Gilbert, dirigeants de la coalition Wakit Tama. Nous avons échangé sur la participation au dialogue national inclusif et les perspectives du nouveau Tchad que nous devons construire ensemble”, a réagi Mahamat Idriss Deby.



Mardi, Me Max Loalngar a reçu une convocation à la police judiciaire pour ce mercredi. Il avait prévenu qu’il ne s’y rendrait pas.



À l’origine de plusieurs actions citoyennes, Wakit Tamma lutte pour la bonne gouvernance, la justice, la démocratie et réclame notamment la révision de la charte de transition ainsi qu’un dialogue sincère.