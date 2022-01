Dialogue au Tchad : "au total, on a rencontré à-peu-près 7000 personnes", Acheikh Ibni Oumar

Le ministre d'État à la Réconciliation nationale et au Dialogue, Acheikh Ibni Oumar, a présenté le 12 janvier un aperçu du colossal travail mené en vue du dialogue national inclusif.



​En plus de 23 pré-dialogues en province, une douzaine ont eu lieu à l'étranger, dans les pays où résident les compatriotes, sans compter les rencontres sectorielles à N'Djamena.



"Au total, on a rencontré à-peu-près 7000 personnes. On a même pensé à faire des interventions par vidéoconférence pour franchir les obstacles des contraintes matérielles. Donc il y a des contraires mais l'objectif c'est élargir au maximum", a souligné Acheikh Ibni Oumar.



D'après le ministre d'État, "les débats sur divers sujets se sont imposés sur la scène nationale. À tous les niveaux, on parle de tout librement. Qu'on s'organise pour défendre ses idées".