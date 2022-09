Dialogue au Tchad : il compare le CMT à "une femme qui a fait un bon repas"

Abouna Ibrahim, participant au dialogue national au titre des partis politiques, a donné son point de vue ce 29 septembre sur la question d'inéligibilité ou non des dirigeants de la transition aux prochaines élections. "Une femme qui vous fait un bon repas, au moment de manger vous dites que c'est vous seulement qui mangez et que cette femme doit s'écarter, est-ce que c'est logique ?", a argumenté Abouna Ibrahim.



Abouna Ibrahim estime que "ce n'est pas une bonne chose" d'exclure certains citoyens de l'élection présidentielle. S'agissant des deux référendums proposés pour la Constitution et la forme de l'État, il relève que "c'est des dépenses" qui pèseront sur le budget de l'État.