Dialogue au Tchad : la PLAT sollicite le président du CMT pour désigner les membres du comité

La plateforme affirme avoir constaté "la façon avec laquelle l'élite politique et les représentants de certaines couches sociales ont agit dans le choix de leurs représentants au comité d'organisation du dialogue nationale inclusif". Elle invite le président du Conseil militaire de transition (CMT) à prendre en main l'initiative de désignation et à décider de la formation du comité d'organisation sur la base des critères de professionnalisme et de représentativité, sans exclusion.



Par ailleurs, la PLAT réitère son appel à régler la question de l'admission des arabophones au sein de l'École nationale d'administration (ENA). Elle sollicite l'intervention personnelle du président du CMT pour résoudre cette crise de manière pacifique de manière à rendre justice à tous.



Dr. Zakaria Mahamat Saleh réaffirme l'attachement de la plateforme aux revendications fondamentales des arabophones qui continuent de réclamer une meilleure application du bilinguisme depuis des décennies, alors que les francophones sont nommés dans la plupart des postes.