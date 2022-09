Dialogue au Tchad : la commission de facilitation instruite de poursuivre sa mission

Le Présidium du dialogue national a reçu ce 3 septembre un pré-rapport des démarches engagées par la commission ad hoc de facilitation, chargée de se rapprocher des composantes (partis politiques, société civile) qui sont en marge des assises.



"Nous leur avons dit que nous n'arrêtions pas les discussions mais que la plénière continuait aussi son travail. En cas de besoin, ils peuvent nous contacter pour nous demander si, au nom de la Plénière, le Présidium peut prendre quelques initiatives", informe Gali Ngata Gotté, président du Présidium.



La commission ad hoc poursuivra sa mission en parallèle des travaux.



Réagissant aux déclarations de certaines composantes (Wakit Tamma, le parti Les Démocrates) qui affirment ne pas reconnaitre la commission mise en place par la Plénière, Gali Ngoté Gatta a émis le souhait que le comité des sages et des aînés continue sa mission. Toutefois, tous les comptes rendus, conclusions et rapports seront transmis au Présidium pour être lus à la plénière.



"Comme toutes les choses que nous faisons dans notre pays, ça ne regroupe pas que tous les gens qui sont d'accord. Il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui sont mécontents. Notre devoir c'est de faire en sorte qu'entre nous, on ait une conscience claire de ce qui nous attend", selon Gali Ngata Gotté.