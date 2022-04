Dialogue au Tchad : la communauté Saint-Egidio apporte son appui

Le Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, Mahamat Idriss Deby a reçu le 7 avril une délégation de la communauté Saint-Egidio. Le processus de paix et de réconciliation nationale en cours au Tchad et la médiation de la communauté ont été au menu de la rencontre, informe la Présidence.



“Déjà impliquée dans la préparation du pré-dialogue, la communauté Saint-Egidio n’entend pas s’arrêter là et souhaite s’impliquer davantage pour que la transition soit couronnée de succès”, selon la Présidence. Une disponibilité réaffirmée au cours de l’audience par le Responsable international, M. MAURO GAROFALO.



« La médiation c’est surtout l’écoute et la disponibilité à discuter avec honnêteté et patience », a affirmé Mauro Garofalo qui trouve que la rencontre de Rome avec les politico-militaires a aidé à déblayer le terrain du Pré-dialogue de Doha. Mieux, la communauté Saint-Egidio se dit prête à le faire encore, qu’il s’agisse du Pré-dialogue en cours ou du Dialogue National Inclusif.