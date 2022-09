Dialogue au Tchad : le Sénégal va tenter une médiation avec des politico-militaires

Le président de l'Union africaine et chef de l'État sénégalais, Macky Sall, va tenter une médiation avec des mouvements politico-militaires non signataires de Doha.



Des délégations sont attendues à Dakar dans les prochains jours.



Le 13 août dernier, le leader du FACT, Mahamat Mahdi Ali, a adressé un courrier au président sénégalais pour qu'il intervienne en faveur d'une médiation.



17 mouvements n'ont pas signé l'accord de paix de Doha dont le FACT, considéré comme le plus important.



"Nous sommes des citoyens à part entière, les gens veulent nous mettre entièrement à part. (...) On est sur une période où la franchise doit être la règle. On ne peut pas mener les tchadiens d'aujourd'hui comme on a mené leurs parents", a déclaré mardi Mahamat Mahdi Ali dans un entretien à Réseau des citoyens.



"Si l'on pense qu'il faut absolument qu'on soit présents, nos portes sont ouvertes. Qu'on vienne nous voir. On cherche à régler ce problème non seulement pacifiquement mais avec des institutions solides", a indiqué le leader du FACT.