Dialogue au Tchad : le comité chargé de la participation des politico-militaires installé

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a installé samedi les 29 membres du comité technique spécial relatif à la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. Ils travailleront en étroite collaboration avec le comité d'organisation du dialogue national inclusif.



Le général Mahamat Idriss Deby a insisté pour que les pourparlers avec les politico-militaires "obéissent à des critères objectifs, réalistes, rationnels et patriotiques, marqués par la dominance constante de l’esprit du consensus".



"La réussite de ces négociations implique l’adhésion active de la société civile, le soutien tangible des partis politiques et l’appui multiforme de nos partenaires sous-régionaux et internationaux", selon lui.



Le comité est présidé par Goukouni Weddeye. Il est un organe chargé de préparer et de mener des négociations en vue de la participation des politico-militaires au dialogue. Il a notamment pour mission d'identifier et prendre contact avec les politico-militaires, et définir les conditions et les modalités de participation des politico-militaires au dialogue. Il devra convenir des dates et lieux de rencontres ainsi que des éventuels pays hôtes.