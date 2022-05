Dialogue au Tchad : "le gouvernement a eu raison de le reporter", François Lounceny Fall

Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, François Lounceny Fall, exprime sa haute appréciation de l'évolution de la transition. Il a rencontré ce 11 mai le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby.



"Nous comprenons que le dialogue qui devait débuter le 10 et auquel je devais participer, malheureusement a été reporté, et je comprends les raisons", a affirmé François Lounceny Fall.



"Je crois que le gouvernement a eu raison de le reporter pour donner plus de chance à tous les tchadiens, pour qu'ils puissent se réunir autour de ce dialogue. En ajoutant des jours supplémentaires, je pense que ça donnera plus de chance au pré-dialogue de Doha", a-t-il poursuivi.



Le diplomate onusien est arrivé en fin de mission. Il a fait ses adieux au chef de l’État. En poste depuis février 2017, François Lounceny Fall quittera ses fonctions à la fin de ce mois.