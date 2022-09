Dialogue au Tchad : le parti Les Démocrates désavoue la médiation du Présidium

Le parti dit accorder sa confiance au comité de négociation des religieux et des aînés. Pour Pr. Avocksouma Djona, le parti n'entend nullement colalborer avec la commission ad hoc. Il assimile la mission de la commission à une vaine tentative de noyer les efforts appréciables des chefs religieux et des aînés.



Par ailleurs, le parti s'insurge contre les rafles des militants du parti Les Transformateurs et l'encerclement de leur siège. Il exige la libération sans délai et interpelle le chef de la transition afin qu'il ne crée pas les conditions qui permettront le déroulement paisible des processus en cours.