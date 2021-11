Dialogue au Tchad : "les principaux groupes armés ont quasiment tous donné leur accord"

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a indiqué ce 4 novembre que "les principaux groupes armés qui sont à l'extérieur ont quasiment tous donné leur accord pour la participation au dialogue national inclusif".



S'exprimant au cours d'une conférence de presse, le ministre a souligné que "le comité technique spécial (chargé de négocier avec les politico-militaires, Ndlr) qui a sillonné pratiquement le monde entier est arrivé à un résultat important".



"Les acteurs politiques essentiels de la vie politique nationale sont tous impliqués dans ce dialogue. Nous tirons une grande satisfaction du déroulement de ce processus mis en place par la volonté du Conseil militaire de transition pour qu'il y ait une transition la plus courte possible, la plus efficace possible et qui recueille l'adhésion de l'ensemble des tchadiens", a dit Abderaman Koulamallah.