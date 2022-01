Dialogue au Tchad : les religieux exhortent à ne pas abuser de la confiance de peuple

Ces journées s'étalent sur six jours et regroupent successivement différents acteurs de la société (leaders religieux, société civile, partis politiques, ONG, institutions, secrétaires généraux des ministères et personnes handicapées).



Les journées d'information abordent plusieurs thématiques : la réforme de l’État, le mandat du président de la République de cinq ans renouvelable une seule fois, la question du respect des droits et libertés fondamentales, le droit et la liberté syndicale, les libertés de réunion et de manifestation, la question de la démocratie, la libre adhésion des citoyens, le principe du vote, la liberté de la presse et son indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs, la détention arbitraire et la séquestration des personnes incarcérées, la question des personnes handicapées, la protection de la petite enfance et les droits à la retraite et la pension des retraités.



Les différents représentants des confessions religieuses du Tchad ont exhorté le gouvernement à ne pas abuser de la confiance de peuple. Ils ont émis le souhait que le dialogue soit un succès et un vrai pas vers la démocratie.



Le ministre d'État Acheikh Ibni Oumar a assuré qu'il n'y aura pas de sujet tabou lors du dialogue. Il a indiqué que la volonté de tous est primordiale.



Les présidents de cinq sous-comités thématiques du dialogue national inclusif se sont penchés sur plusieurs sujets tels que l'économie, l'éducation, l'entrepreneuriat des jeunes, le climat des affaires, la migration, l'exode rural, le trafic d'enfants, la vulgarisation des droits de l'enfance.