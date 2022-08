Dialogue au Tchad : mise en garde contre les risques de dérapage des émissions interactives (HAMA)

La Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) a invité ce 26 août les radios et télévisions privées, ainsi que celles du service public, à prendre toutes les dispositions requises pour prévenir les risques de dérapage dans l'organisation des émissions interactives pendant cette période du Dialogue national inclusif et souverain.



La HAMA rappelle tous les médias audiovisuels concernés à plus de professionnalisme dans la maîtrise des thèmes proposés et la conduite des émissions dans le respect du Code d'éthique et de déontologie du journaliste tchadien, des lois qui encadrent le secteur de l'information et de la communication au Tchad ainsi qu'au respect des cahiers des charges qui lient chacun à la HAMA.