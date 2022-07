Dialogue au Tchad : "nous sommes sur la dernière ligne droite", Mahamat Idriss Deby

Dans son discours, le PCMT a encouragé le comité à oeuvrer pour "garantir tout ce qui est nécessaire à une organisation optimale et irréprochable".



À quelques semaines du 20 août 2022, date du lancement du dialogue, le PCMT réitère l'exigence d'une inclusivité du dialogue, de la juste représentativité des forces vives de la nation, d'un dialogue sans tabou, souverain et dont les résolutions seront exécutoires.



"Nous sommes désormais sur la dernière ligne droite (...) Il s'agit d'un rendez-vous à ne pas manquer, un rendez-vous qui restera dans les annales, qui ouvrira la voie à un nouveau départ pour notre pays", affirme Mahamat Idriss Deby.



"Avec l'état des lieux présenté, après 11 mois d'intenses travaux, le bout du tunnel est proche. Ce qui nous donne l'espoir de tenir le calendrier fixé", poursuit le président du CMT.



Il estime que "ce dialogue ne devrait pas être une victoire d'un camp sur un autre, d'un système sur un autre, mais plutôt un dialogue franc et sincère pour bâtir ensemble un Tchad réconcilié, juste, solidaire et harmonieux".