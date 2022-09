Dialogue au Tchad : une évolution positive des travaux, selon une mission d'observation internationale

L'AICA mentionne des signaux d'espoir avec des décisions éclairées prises et entérinées de manière consensuelle. "Sur le plan des principes, toutes les forces vives du Tchad ont accepté de dialogue pour réorganiser leur vivre-ensemble harmonieux", indique l'organisation. Elle regrette toutefois la non-participation de certains acteurs et le retrait de certains participants.



L'AICA appelle les participants à la sérenité pour conduire le processus au bout avec des solutions salutaires. Elle lance un appel aux partenaires du Tchad pour continuer à soutenir le peuple.



L'organisation relève le caractère inclusif des assises, la pertinence de l'ordre du jour et des niveaux des échanges qui convergent vers les aspirations du peuple.