Dialogue au Tchad : une nouvelle clé de répartition avec 104 membres au CNT

Le rapport de la commission ad hoc du dialogue national qui a apporté des éclairages sur les questions sensibles (forme de l'État, éligibilité ou non des dirigeants de la transition aux élections, référendum, Constitution), propose une nouvelle clé de répartition des membres au Conseil national de transition (CNT).



Le rapport prévoit d'augmenter le nombre des membres du CNT en prenant en compte les politico-militaires et les corporations omises, passant de 94 à 104 membres. Soit un rajout de 10 membres.



La nouvelle clé de répartition est prévue comme suit : partis politiques confondus 19 ; personnes ressources 6 ; forces de défense et de sécurité 4 ; société civile 3 ; autorités traditionnelles 3 ; organisations des jeunes 5 ; organisations des femmes 5 ; syndicats 2 ; personnes vivant avec un handicap 2 ; ordres professionnels 2 ; artisans 2 ; diaspora 2 ; médias 2 ; artistes 2 ; ex-politico-militaires 45.