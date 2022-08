Dialogue au Tchad : "une opportunité historique de poser des nouvelles fondations" (ONU)

Le secrétaire général de l'ONU encourage la participation de tous les segments de la société tchadienne, y compris les femmes et les jeunes, au dialogue. Il encourage les groupes politico-militaires qui n’ont pas encore signé l’accord de paix de Doha de rejoindre le processus de paix.



António Guterres note que le dialogue offre une opportunité historique de poser des nouvelles fondations pour la stabilité, à travers de la consolidation de la paix et de la bonne gouvernance. Le secrétaire général réaffirme l’engagement des Nations Unies à soutenir le peuple tchadien et les autorités de transition pour la bonne tenue du Dialogue national inclusif et souverain et la mise en œuvre des recommandations qui en découleront.