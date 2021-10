Dialogue avec les politico-militaires : le Tchad annonce deux missions en France et en Égypte

Le chargé de communication du Comité technique spécial (CTS), Mahamat Allamine Bourma Treye, a annoncé le 18 octobre le départ de deux missions de prises de contact et d’échanges auprès des politico-militaires pour les inviter à participer au Dialogue National Inclusif.



Dans le cadre de ses prérogatives et conformément à sa mission et son plan d’action, deux missions du CTS ont été envoyées en Égypte et en France. La mission présente en Egypte est conduite par le General Mornadji Mbaissanebe Kar Ouba. Celle partie pour la France est conduite quant à elle par M. Mahamat Allamine Bourma Treye.



Les deux missions auront pour tâche durant leur séjour d’entrer en relation avec les frères politico-militaires afin d’échanger et de les inviter à participer au dialogue.



Le CTS en étroite collaboration avec le CODNI (Comité d'organisation du Dialogue National Inclusif) œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous tant attendu par l’ensemble des tchadiens.