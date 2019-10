Diaspora : Sensibilisation aux produits d’épargne ACCD et aux emprunts obligataires

Il est porté à l’attention de la communauté ivoirienne que dans le cadre de la sensibilisation de la Diaspora ivoirienne aux instruments d’épargne, tels que la souscription en ligne aux produits d’épargne ACCD et aux emprunts obligataires, une mission conjointe du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur animera des rencontres d’information à l’intention des membres de la communauté ivoirienne dans les villes de New York et de Washington, DC et sa région métropolitaine selon le calendrier ci-après :

Samedi o5 octobre 2019 ; Washington, DC

Lieu : 2424 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20008

Heure : 18H00

Dimanche 06 octobre 2019 ; New York

Lieu : 4 West 43rd Street, New York, NY 10036 (Blue Room, 1st Floor)

Heure : 16H00-19H00

Tous les ivoiriens de la diaspora sont, à cet égard, invités à faire le déplacement pour s’informer des opportunités d’investissement qu’offre le Gouvernement dans sa stratégie de mobilisation des ressources extérieures pour le financement de l’économie ivoirienne.

Washington, D.C., le 02 octobre 2019

L’Ambassadeur

