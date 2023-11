ANALYSE Diaspora africaine : leadership et contribution à la réalisation des objectifs de développement durable

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant. - 22 Novembre 2023



Les récits étroitement liés de la diaspora africaine et de la migration mondiale recèlent un immense potentiel pour façonner un monde aligné sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Les communautés diasporiques, diverses et dynamiques, ont été des catalyseurs de changements positifs, influençant les cultures, les économies et les perspectives à travers les continents. Simultanément, la migration, une force qui transcende les frontières, a le pouvoir de transformation pour propulser les pays les moins avancés (PMA) vers un développement durable. Cet article complet examine le leadership, les contributions, l'engagement stratégique et le potentiel de transformation de la diaspora africaine, dans la poursuite des ODD de l'ONU.



Diaspora africaine : une force de changement positif

L'impact de la diaspora africaine sur le plaidoyer et l'activisme mondial est remarquable. Les dirigeants de la diaspora ont assumé des rôles cruciaux au sein d’organisations non gouvernementales, de mouvements populaires et d’institutions internationales, défendant des causes telles que la justice sociale, l’égalité et la durabilité environnementale, autant d’aspects faisant partie intégrante des ODD. Un exemple frappant est celui de Kumi Naidoo, militant sud-africain des droits de l’homme et ancien directeur exécutif international de Greenpeace. Le plaidoyer de Naidoo en faveur de la justice environnementale s'aligne sur l'ODD 13 (action pour le climat), mettant en lumière l'impact disproportionné du changement climatique sur les communautés africaines vulnérables.



Autonomisation économique et entrepreneuriat

Les contributions économiques de la diaspora africaine vont au-delà du plaidoyer, en mettant l’accent sur la promotion de l’entrepreneuriat et des pratiques commerciales durables. Des initiatives, telle que le Symposium sur l’investissement de la diaspora africaine, offrent aux entrepreneurs, aux investisseurs et aux chefs d’entreprise des plateformes leur permettant d’explorer les opportunités d’investissement en Afrique. Le milliardaire nigérian Aliko Dangote illustre la manière dont les pratiques commerciales durables peuvent relever les défis sociaux, tout en stimulant la croissance économique, conformément aux ODD 1 (pas de pauvreté) et 8 (Travail décent et croissance économique).



Initiatives en matière de santé et d’éducation

Des membres éminents de la diaspora africaine ont activement relevé les défis en matière de santé et d’éducation, contribuant ainsi aux ODD 3 (bonne santé et bien-être) et 4 (éducation de qualité). Le Dr Paul Farmer, co-fondateur de Partners In Health, a consacré sa vie à l'amélioration des soins de santé dans les communautés mal desservies du monde entier. Des initiatives telles que le Thurgood Marshall College Fund soulignent le rôle de la diaspora dans la promotion de l'éducation, pierre angulaire de la réalisation des ODD liés à la réduction de la pauvreté, à l'égalité des sexes et à la croissance économique durable.



Migration : un catalyseur du développement durable

La migration, phénomène mondial, a toujours joué un rôle central dans la réduction de la pauvreté et des inégalités mondiales. Dans le contexte contemporain, son potentiel stratégique pour les PMA est souligné par des moyens limités et des défis structurels. L'article explore la manière dont l'économie diasporique peut catalyser le développement durable, en abordant des questions clés sur l'exploitation de la migration pour améliorer les capacités de production et la diversification économique.



Défis rencontrés par les migrants

Les migrants sont souvent confrontés à la discrimination, à la xénophobie et à la marginalisation sociale, ce qui les place parmi les plus vulnérables au monde. Aborder les droits des travailleurs et éliminer la discrimination dans le logement, les soins de santé et l'éducation sont essentiels pour atteindre les ODD, soulignant l'engagement de ne laisser personne de côté.



L’essor de l’économie diasporique

La diversité des migrations internationales, en particulier la migration Sud-Sud, est devenue une ressource essentielle pour les pays en développement. Au-delà des envois de fonds, l’économie diasporique englobe le commerce des biens, des services et de la propriété intellectuelle. Des études de cas provenant de pays comme la Chine, l’Inde et le Mexique illustrent les opportunités offertes aux PMA de s’engager stratégiquement auprès de leurs diasporas.



Opportunités pour les pays en développement

L'impact de l'économie diasporique sur la réduction de la pauvreté et des inégalités va au-delà des sources traditionnelles de capitaux externes. Il facilite la finance, l’investissement et l’épargne non traditionnels, influençant positivement les capacités vitales des migrants et de leurs communautés. Les PMA peuvent tirer des leçons des stratégies d’engagement réussies des pays comme la Chine, l’Inde et le Mexique.



Tirer parti des envois de fonds pour promouvoir le développement durable en Afrique

Les objectifs de développement durable (ODD) constituent le summum des efforts mondiaux en faveur d’un développement inclusif. Particulièrement cruciaux pour l’Afrique, ces cadres ambitieux visent à remodeler le paysage du développement du continent. Malgré les efforts passés, l’Afrique est confrontée à des défis persistants, notamment la baisse de l’aide au développement à l’étranger (APD) et des investissements directs étrangers (IDE). Le potentiel inexploité des envois de fonds dans le cadre des ODD pour catalyser le développement durable est immense.



1. Contextualiser le développement en Afrique

L’Afrique, confrontée à des défis de développement, ne peut pas être laissée à ses problèmes de manière isolée. Les ODD offrent une feuille de route complète, mettant l’accent sur la croissance économique, l’inclusion sociale et la durabilité environnementale. Adoptés en 2015, les 17 ODD sont essentiels à la réorganisation des politiques, du financement et de la mise en œuvre du développement en Afrique. Le continent doit naviguer dans un paysage économique et politique mondial complexe, qui nécessite des approches non conventionnelles en matière de financement du développement.



2. Le défi financier

La situation financière mondiale actuelle constitue une menace redoutable pour la réalisation des ODD, en particulier dans les pays en développement. Les premières évaluations indiquent que les pays africains sont à la traîne dans la réalisation des ODD. Le financement du développement reste un goulot d’étranglement critique, exigeant l’exploration de mécanismes de financement alternatifs. Cet article affirme que lorsqu'ils sont exploités de manière stratégique, les envois de fonds peuvent constituer une bouée de sauvetage financière cruciale pour le développement durable de l'Afrique.



3. Les envois de fonds comme agents de changement

Souvent négligés dans le discours dominant sur le développement, les envois de fonds constituent une voie incontournable pour atteindre les ODD, agissant comme des contributions tangibles aux objectifs 1 à 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 17. Les migrants, au nombre d'environ 200 millions, jouent un rôle central, en envoyant continuellement des fonds pour améliorer le bien-être de leurs ménages restés au pays. Reconnaître les migrants en tant que parties prenantes du financement du développement devient impératif pour une mise en œuvre globale des ODD.



4. Envois de fonds et financement du développement

L’article explore la manière dont les envois de fonds s’étendent au-delà des transferts financiers traditionnels. Ils englobent le commerce des biens, des services et de la propriété intellectuelle, offrant une diversification économique et des opportunités de croissance. S'appuyant sur des études de cas en Haïti, aux Tonga et au Bangladesh, la nature diversifiée des services de transfert de fonds souligne la nécessité d'une financiarisation stratégique et d'une réduction des coûts de transaction dans le contexte des pays les moins avancés (PMA).



5. Opportunités de développement inclusif

S’ils sont exploités de manière stratégique, les envois de fonds peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté et des inégalités en facilitant les financements, les investissements et l’épargne non traditionnels. Des initiatives telles que la campagne « Banking the Unbanked » ont pris de l'importance, fournissant des services financiers aux destinataires de fonds en dehors des systèmes bancaires traditionnels. Cette approche inclusive s’aligne sur le principe primordial des ODD consistant à ne laisser personne de côté.



La diaspora africaine et la migration jouent un rôle central dans la poursuite des objectifs de développement durable des Nations Unies à l’échelle mondiale. Ces deux phénomènes contribuent à façonner un monde plus équitable et plus durable grâce au plaidoyer, à l’entrepreneuriat et à l’engagement stratégique. Reconnaître et amplifier leur impact est essentiel pour réaliser la vision commune d’un avenir prospère, inclusif et écologiquement durable. Lorsqu’il est exploité efficacement, le potentiel transformateur de la migration permet aux pays les moins avancés de participer activement à l’effort mondial visant à ne laisser personne de côté sur la voie du développement durable.







