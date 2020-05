Digital Afrique Telecom (DAT) lance l’application Smart Delivery pour simplifier le processus de commande et de livraison des entreprises

Digital Afrique Telecom (DAT) (www.DigitalAfriqueTelecom.com) a annoncé le lancement de l’application Smart Delivery pour permettre aux entreprises de simplifier leur processus de commandes et de livraisons.

L’application Smart Delivery permet à chaque client de passer commande en fonction du stock disponible et choisir sa date et son lieu de livraison. De plus, on peut contrôler le statut de sa commande en temps réel.

DAT simplifie la vie des clients et des entreprises. Une entreprise peut désormais gagner du temps et de l’argent à travers cette application innovante quand il s’agit de générer plus de revenus avec un service de livraison.

Simplice Anoh, fondateur et Directeur général de DAT, précise : « L’application Smart Delivery réunit les clients et les entreprises autour d’une expérience complètement nouvelle du service de livraison. Les consommateurs peuvent attendre en sécurité à la maison en cette période difficile et recevoir leur commande pendant que les entreprises maintiennent leurs objectifs de vente ».

Smart Delivery est aussi équipé pour la gestion des livreurs, permettant en temps réel de savoir qui délivre quoi et de calculer le stock en fonction des commandes livrées à la fin de la journée. Le livreur peut également informer le client du statut de sa livraison via l’application et l’appeler si nécessaire.

Pour faire la différence, DAT a connecté son application innovante a un chatbot de whatsapp ou les clients peuvent commander en suivant les instructions du compte whatsapp automatisé. Un code QR est généré à la fin de la commande et intégré automatiquement à l’application pour déclencher la commande.

L’application Smart delivery permet à chaque entreprise de suivre en temps réel via le back office les commandes, les stocks et plus spécialement les ventes réalisées par l’activité de livraison.

Simplice Anoh a ajouté : « Les entreprises de service qui bénéficient de l’application Smart delivery vont pouvoir satisfaire leurs clients en particulier pendant cette période difficile ou chaque nouvelle source de revenu est bienvenue ».

Contact de presse :

Michael Yapo

Directeur Marketing et Communication

michael.yapo@groupedigital.com

About Digital Afrique Telecom :

Présent dans plus de 20 pays d’Afrique, Digital Afrique Telecom (www.DigitalAfriqueTelecom.com) est un leader panafricain de l’industrie, spécialisé dans le développement, l’agrégation, l’hébergement et la vente de solutions mobiles et fintech telle que Smart Ticketing. En collaboration avec des acteurs majeurs de l’industrie, tels que Airtel, MTN, Etisalat et Orange, Digital Afrique Telecom s’adresse à un marché de 110 millions d’abonnés mobiles et a accès à plus de 40 opérateurs mobiles en Afrique. Sa présence locale et son excellente connaissance des besoins locaux sur chaque marché sont de précieux atouts. Jouant le rôle d’accélérateur du changement, DAT fournit des services de technologie, fiables et sur mesure à divers secteurs tels que la santé, l’éducation et les services financiers.