TCHAD

Diplomatie : Le Tchad et l’Inde renforcent leur partenariat stratégique à N’Djamena


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


Ce dimanche 21 décembre 2025, la Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger, Mme Fatime Aldjineh Garfa, a accordé une audience à l’Ambassadeur de la République de l’Inde au Tchad, le Dr Hifzur Rahman. Cette rencontre de haut niveau témoigne de l’excellence des relations bilatérales entre les deux nations.


Accompagnée de ses plus proches collaborateurs, dont le Secrétaire Général et le Directeur Général de l’Asie, la Ministre a passé en revue les projets en cours. L’Inde, acteur majeur du "Global South", continue de soutenir le Tchad via des programmes de formation technique (ITEC) et des investissements structurants dans les infrastructures de base.

 

Au-delà des domaines traditionnels, les deux diplomates ont discuté de l’élargissement de leur coopération à de nouveaux secteurs d'intérêt mutuel. L'accent pourrait être mis sur la transition énergétique, la sécurité numérique et l'intensification des échanges commerciaux directs. L'ambassadeur indien a réaffirmé la disponibilité de New Delhi à accompagner le Tchad dans sa vision de développement à long terme.

 

Cette audience souligne la fluidité du dialogue diplomatique entre les deux pays. En renforçant ses liens avec l'Inde, le Tchad diversifie ses partenariats stratégiques et s'ouvre aux opportunités technologiques et industrielles d'une des économies les plus dynamiques du monde.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


