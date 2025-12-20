Diplomatie : Le Tchad et l’Inde renforcent leur partenariat stratégique à N’Djamena

Accompagnée de ses plus proches collaborateurs, dont le Secrétaire Général et le Directeur Général de l’Asie, la Ministre a passé en revue les projets en cours. L’Inde, acteur majeur du "Global South", continue de soutenir le Tchad via des programmes de formation technique (ITEC) et des investissements structurants dans les infrastructures de base.



Au-delà des domaines traditionnels, les deux diplomates ont discuté de l’élargissement de leur coopération à de nouveaux secteurs d'intérêt mutuel. L'accent pourrait être mis sur la transition énergétique, la sécurité numérique et l'intensification des échanges commerciaux directs. L'ambassadeur indien a réaffirmé la disponibilité de New Delhi à accompagner le Tchad dans sa vision de développement à long terme.



Cette audience souligne la fluidité du dialogue diplomatique entre les deux pays. En renforçant ses liens avec l'Inde, le Tchad diversifie ses partenariats stratégiques et s'ouvre aux opportunités technologiques et industrielles d'une des économies les plus dynamiques du monde.

