Diplomatie : Présentation des Lettres de Créance de Trois Nouveaux Ambassadeurs en RDC

Les Nouveaux Ambassadeurs sont Abdulaziz Muhammad Albadi - Royaume d’Arabie Saoudite

Avant son accréditation en RDC, il était Chargé d’Affaires de l’ambassade d’Arabie Saoudite à Ottawa, au Canada.



Sabato Franco Sorrentino - République d’Italie. Il a récemment occupé le poste de premier Conseiller commercial à Londres et a été Directeur exécutif adjoint pour l’Italie à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.



Mekuria Getachew Worku - République Fédérale d’Éthiopie. Il a précédemment été Directeur général des ressources humaines au ministère des Affaires étrangères d’Éthiopie.



Message du Président

Le Chef de l’État a souhaité plein succès à ces diplomates et les a encouragés à travailler sans relâche pour renforcer les liens d’amitié et de coopération entre la RDC et leurs pays respectifs. Cette cérémonie témoigne de l'engagement de la RDC à promouvoir des relations diplomatiques solides et constructives sur la scène internationale.