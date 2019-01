Le décret n°42 du 15 janvier 2019 porte rappel de l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès de la République populaire de Chine, Ahmet Sougui. Il est pris sur proposition du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Coopération internationale et de la Diaspora.



L'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret n° 570 du 3 avril 2012.