AFRIQUE Diplomatie : le Congo et Cuba raffermissent davantage leurs relations

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 20 Avril 2019 modifié le 20 Avril 2019 - 20:14

Une délégation du gouvernement congolais, conduite par Jean Claude Gakosso, ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l’étranger a fait le déplacement de Havane (Cuba), depuis le 04 avril 2019. La délégation gouvernementale a mis à profit cette visite de travail pour réaffirmer l’excellence des relations entre le Congo et Cuba.

La délégation gouvernementale a fait œuvre utile à la Havane. Elle a, en effet, ramené la quiétude dans les milieux des étudiants congolais en formation à Cuba et a recréé l’harmonie avec Cuba, un partenaire de longue date du Congo. Jean-Claude Gakosso et sa suite ont entamé leur mission dans la capitale cubaine pour rencontrer les autorités de ce pays, en charge de la formation des médecins congolais, avant d’échanger avec les étudiants dans un face-face apaisé.



Au terme cette première étape nécessaire, le chef de la délégation congolaise et sa suite ont rencontré, tour à tour , plusieurs hautes personnalités cubaines, à commencer par le ministre cubain des affaires étrangères. Jean-Claude Gakosso et Bruno Rodriguez Parilla ont résolu de tourner la page des événements malheureux causés par les revendications des étudiants congolais. Les deux ministres ont privilégié les 55 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre leurs deux pays dont la célébration aura lieu dans les tout prochains jours.



La délégation congolaise a, par la suite rendu visite au 1er vice-président du conseil des ministres, Salvador Valdes Mesa (équivalent du 1er ministre). Ici, l’essentiel des entretiens a porté sur le raffermissement et la consolidation les liens de coopération qui lient le Congo à Cuba.



Reçue au Capitolo, siège de l’Assemblée Nationale du pouvoir populaire, Jean Claude Gakosso et sa suite ont longuement échangé avec le président de cette institution, Estaben Lazo. Les deux parties ont convenu de la nécessité de réchauffer et redynamiser les fructueuses relations diplomatiques entre le Congo et Cuba. Le patron du pouvoir exécutif cubain a saisi l’occasion pour envoyer au chef de l’Etat congolais, un livre présentant Cuba dans sa diversité culturelle. Le but est de maintenir allumer la flamme de l’amitié congolo-cubaine,



Le chef de l’Etat cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudez a également reçu Jean Claude Gakosso. Le ministre congolais des affaires étrangères a transmis au président cubain, le message écrit de son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso. Les deux personnalités ont, en outre, évoqué les questions touchant à la vie des deux Etats amis. Signalons que le chef de l’Etat cubain a interrompu la réunion du conseil des ministres qu’il présidait pour recevoir l’envoyé spécial du président Denis Sassou N’Guesso. Un signe d’attachement aux relations d’amitié entre les deux pays, mais aussi entre les deux chefs d’Etat.



Jean-Claude Gakosso et sa suite peuvent se féliciter de la quiétude retrouvée au sein des étudiants congolais à Cuba et d’avoir eu des discussions fructueuses de haut niveau avec les autorités cubaines.





