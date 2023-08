Diplomatie : le président ghanéen appelle à une réforme urgente de l’ONU

Le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, a appelé à une réforme urgente de l’ONU et du Conseil de sécurité.



C’est ce qu’il a déclaré lors de son intervention à la rencontre des chefs d’État des BRICS avec les représentants des pays africains (format BRICS Plus/Outreach).



« J’appelle tous ceux qui sont ici à prêter attention au problème qui est d’une grande actualité pour l’Afrique et pour le monde entier. Il est urgent de réformer l’ONU, principalement la composition et la structure du Conseil de sécurité », a souligné le président.



Selon lui, « le monde actuel n’est plus le même que ce qu’il était après 1945 ». « Les institutions financières globales, le système de la gestion globale sous l’égide de l’ONU créé après la Seconde Guerre mondiale vivent une crise profonde », a indiqué le président.



Pour le président ghanéen, cette crise durera tant qu’un nouveau système juste ne sera créé, « un système dont l’équilibre ne sera plus basé sur les gagnants et les perdants dans la Seconde Guerre mondiale, mais sur les réalités contemporaines ».