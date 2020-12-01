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دبلوماسية: مشير تشاد يستقبل الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Décembre 2020



دبلوماسية: مشير تشاد يستقبل الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي
بعد أيام من اختيار أمينا عاما لمنظمه التعاون الإسلامي جاء الدبلوماسي التشادي السفير حسين إبراهيم طه هذا اليوم الاثنين للقاء رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو، ليتلقى  تهاني والتبريكات من مشير تشاد والأمة التشادية حكومة وشعبا متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه. واختير حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الانتخابات التي جرت في 27 نوفمبر الجاري بمدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر على أعقاب أعمال الدورة رقم 47 لاجتماع مجلس المنظمة على مستوى وزراء الخارجية ، وأثناء المقابلة التي جمعت رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو بالأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي الدبلوماسي التشادي حسين إبراهيم طه عبر مشير تشاد عن فرحته وفخره على هذا الاختيار مشجعا في نفس الوقت الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي لأداء المهمة،  كما تعهد المشير بدعم ومساندة السفير حسين إبراهيم طه لإدارة هذه المنظمة العالمية العريقة مضيفا بأن هذا الاختيار فخر  كبير لتشاد  هذا ونذكر بأن السياسة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو سمحت للكثير من الشخصيات التشادية تحجز أماكن وتشغل مناصب عالميا وإقليميا.


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