POINT DE VUE Djibouti : le changement de la monnaie nécessaire dans un contexte d’état fédéral ?

21 Août 2019



La devise officielle de Djibouti est le franc [1]. Utilisé comme monnaie officielle de la Côte française des Somalis par les Français dès 1949, puis du Territoire Français des Afars et des Issas le franc devint la monnaie nationale de la République de Djibouti lors de l’indépendance du pays en 1977.



Or le franc renvoie à l’Histoire de France. « Bien qu'une pièce portant le nom de « franc », dite « franc à cheval », ait existé dès le 5 décembre 1360, le franc français ne fut l'unité monétaire unique de la France qu'entre le 7 avril 1795 et le 31 décembre 1998 (et l'unité monétaire commune en Andorre et à Monaco) [2]».



Cette devise nous a été imposée par la France en situation coloniale depuis que le pays était dénommé Cotes française des Somalis (CFS) puis Territoire Français des Afars et des Issas(TFAI).Alors que presque toute l’Europe occidentale et en particulier la France opte pour l’Euro, nous restons sans esprit critique dans le néo colonialisme du Franc depuis 1977.



Or aujourd’hui, la Zone du francs CFA est en train de changer de nom et deviendra Eco en remplacement du franc CFA en 2020. « Cette monnaie unique entraînera, pour huit des quinze pays où il est encore utilisé, l’abandon du franc CFA. Un changement en matière économique qui se double d’une portée symbolique forte avec l’abandon d’une monnaie héritée de la colonisation. Un projet qui mûrit depuis près de quarante ans sans jamais parvenir à aboutir à une réalisation concrète. [3]»



Dans quel objectif ? « L’objectif est de renforcer l’intégration économique et monétaire de la région. [4]» poursuit le journal.



Nous savons qu’historiquement, la monnaie est une prérogative de souveraineté nationale, de puissance économique et d’autonomie. La question centrale qui s’est toujours posé à Djibouti est : faut-il changer le nom de la monnaie dans l’objectif d’une meilleure intégration régionale dans les pays de la Corne de l’Afrique, tout en gardant la parité avec le dollar ?



Nous avons opté pour le fédéralisme ethnique comme dans les pays voisins et en particulier en Ethiopie et en Somalie du Sud. Notre priorité reste la relance de l’intégration économique régionale.



[1] Le franc est un peuple germanique qui a occupé une partie de la France lors des invasions dîtes « barbares »

[2] Wikipedia

[3] Ouest France, du 1er juillet 2019

[4] Idem





