TCHAD Doha : la CTDDH dénonce une mauvaise volonté du gouvernement en excluant la presse privée

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Mars 2022





La Convention Tchadienne de Défense de Droits de l'Homme (CTDDH), a exprimé e 18 mars sa stupéfaction à la suite de l'exclusion de la presse privée du Tchad du pré-dialogue des politico-militaires ouvert à Doha (Qatar) entre le gouvernement de la transition et les différents groupes armés le 13 mars courant.



À cette date, sous l'égide des autorités qataries, le gouvernement de transition du Tchad par le biais du comité technique spécial (CTS) a lancé les travaux de négociation avec les différents groupes armés à Doha. Aussitôt ouverts, les travaux du prédialogue des politico-militaires ont été suspendus en raison de la qualité de certains d'entre eux. Les travaux ont malgré tout repris après trois jours, indique Ibrahim Mahamat Ibrahim, secrétaire général adjoint.



La CTDDH a noté l'absence de la presse privée tchadienne dans la couverture de cet important événement au cours duquel la presse internationale a été conviée. Elle a donc remarqué qu'aucune invitation n'a été adressée aux organes de presse privée tchadiens.



"Cette façon de faire dénote une volonté manifeste du gouvernement de transition de mettre à l'écart la presse tchadienne en dépit de l'importance de l'événement. Cet acte délibéré est révélateur de l'état d'esprit du nouveau Comité technique dont les priorités sont différentes de l'intérêt du peuple tchadien", dénonce la CTDDH.



La CTDDH exige le rétablissement immédiat des droits des membres des organes de presse et la réparation de cette anomalie indigne d'un pays qui prétend chercher des solutions aux problèmes du Tchad. De même, ce comportement irresponsables des autorités de la transition suscite des inquiétudes légitimes quant à la bonne foi des autorités pour la réussite et au caractère souverain de ces travaux.



La CTDDH, consciente du double jeu hypocrite auquel joue les autorités de la transition, estime que cette exclusion de la presse privée du Tchad de ce rendez vous historique était volontairement réfléchie et exécutée par des individus connus et animés de très mauvaises intentions.



La CTDDH, s'interroge sur l'invitation de la presse internationale qui a couvert l'ouverture de cette rencontre alors que les organisateurs semblent être en difficulté de pouvoir inviter les médias privés du Tchad.



La CTDDH s'interroge aussi sur la sincérité et la bonne foi des autorités de la transition relativement sur la sincérité et l'inclusivité de ces assises et du grand Dialogue National qui se profile à l'horizon.



La CTDDH apporte son soutien sans réserves et sa solidarité aux médias privés du Tchad et espère qu'un dénouement heureux puisse être trouvé aussi bien pour le prédialogue des politico-militaires que pour le grand Dialogue à venir.



Tout en exigeant du Gouvernement de Transition de s'expliquer sur ce cas, la CTDDH exige des excuses formelles à la presse privée pour le préjudice causé.





