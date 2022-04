Domaine des TIC : U-Report Tchad galvanise la gent féminine

D'après la cheffe de communication de l'UNICEF au Tchad, Donaig Le Du, en 2021, seulement 1,3% des tchadiennes sont dans les TIC. Toutefois, elle se dit convaincue qu'à l'issue de ces échanges fructueux, toutes ces jeunes femmes au beau potentiel, auront la dose de motivation et d'encouragement qui leur faut pour oser, se lancer et continuer dans les TIC. Elle exhorte par ailleurs les participantes à suivre l'exemple de leurs aînés qui ont choisi les TIC.



U-Report-Tchad est une initiative globale de l'UNICEF présente dans plus de 92 pays, avec à ce jour plus de 22 millions de U-Reporters. Elle regroupe plus de 550 000 U-Reporters dont 39% de filles qui donnent leurs points de vue sur des sujets qui les concernent et qui prennent action dans leurs communautés pour un changement positif.