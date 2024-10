Don de sang : L'ASSOPSET-Tchad intensifie ses efforts de sensibilisation pour sauver des vies

Dans son discours de circonstance, le président de l'ASSOPSET, Seryabe Payang, a indiqué que le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a collecté environ 130 000 poches de sang en 2022, contre 103 657 en 2021 et 114 344 en 2020, selon le dernier rapport du CNTS. Il a expliqué que cette baisse est principalement due au manque de donneurs réguliers.



« Nous devons éduquer nos populations, leur faire comprendre qu'en donnant son sang, on ne perd ni son âme ni une partie de son corps, et que ce n'est pas un sacrifice humain. Au contraire, en donnant son sang, on sauve des vies et on contribue à la santé de nos semblables », a souligné Seryabe Payang.



Il a également mentionné que l'ASSOPSET a élaboré une campagne de collecte de sang pour l'année 2024-2025, comprenant sept émissions radiophoniques et 25 conférences-débats dans les écoles de santé et instituts de N'Djamena, couplées à des collectes de sang.



Pour sa part, le Secrétaire Général de l'ASSOPSET, Maoundie Magloire, a précisé que cette campagne vise à recruter des donneurs potentiels, à expliquer le processus de don de sang et à dissiper les mythes courants associés au don. Il a également rappelé que les campagnes dans les établissements publics ont pour objectif de sensibiliser à la collecte, à la préparation et à la distribution des produits sanguins aux établissements de santé.