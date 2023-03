Dr. Abdelaziz Kodok appelle à la désignation d'un envoyé spécial de l'UA pour le Tchad

Dr. Abdelaziz Kodok, signataire des accords de paix de Doha au nom du mouvement CNR, a réagi à la mesure de grâce présidentielle signée par le général Mahamat Idriss Deby, président de transition, qui permet la libération de 380 ex-rebelles du FACT.



Dans une déclaration à Alwihda Info, il a affirmé que cette décision pourrait encourager les non-signataires de l'accord de Doha, y compris le FACT, à répondre positivement à la politique de dialogue et de réconciliation en cours.



Il a également évoqué les préoccupations des négociateurs du FACT lors des négociations à Doha, notamment le sort de leur chef Mahamat Mahadi Ali, toujours poursuivi, ainsi que celui de leurs prisonniers incarcérés au Tchad. Il a souligné que les pressions exercées par les familles des prisonniers étaient désormais levées et que le mouvement FACT devrait désormais choisir entre la paix qui n’a pas de prix et le dictat de Mahmat Mahdi Ali, le leader du mouvement.



Par ailleurs, Dr. Abdelaziz Kodok a évoqué la visite du comité des sages de l'Union africaine au Tchad et a proposé la désignation d'un envoyé spécial de l'Union africaine pour le Tchad. Il a expliqué que cette décision serait rapidement adoptée, étant donné le dernier rapport de la Commission des Droits de l'Homme, le progrès mitigé dans la mise en œuvre de l'Accord de Doha et les résolutions/recommandations du DNIS. Cependant, il a averti que la désignation d'une personnalité difficile ou méchante pourrait avoir des conséquences néfastes.