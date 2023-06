Dr. Gotoum Nadjinangar : première femme à présider le jury du baccalauréat au Tchad

Elle a déjà occupé les postes de présidente de centre et de membre du jury de 2011 à 2020, ainsi que d'autres concours importants. En acceptant cette responsabilité, elle brise un mythe vieux de 65 ans dans l'organisation du baccalauréat au Tchad et devient la première femme à occuper le poste de présidente du jury. Elle est reconnue pour son travail acharné et a déjà reçu des distinctions honorifiques. Gotoum Nadjinangar est consciente des défis qui l'attendent, mais elle est déterminée à relever ce défi avec l'aide de Dieu. Son parcours exemplaire, avec des réalisations académiques et professionnelles significatives, l'a menée à occuper cette fonction importante.