Dr. Masra : "La seule manière de refonder le Tchad, c’est d'amener la justice et l’égalité"

"S’il y a quelque chose à reprocher au vice-président Dr. Sitack, moi Masra Succes, président du parti Les Transformateurs, j’en suis le premier responsable. Je demande qu’on vienne me chercher dans le siège et non le vice-président”, a réagi le président des Transformateurs aux informations selon lesquelles des responsables de Wakit Tamma seraient recherchés par la police.



Évoquant le sommet Afrique-France, Dr. Masra Succes a souligné que la relation entre un continent et un pays est une incongruité. "Il faut un sommet africain-européen ou plutôt un accord bilatéral d'État à État". Pour le leader des Transformateurs, "il faut que le Tchad dépoussière sa relation avec la France et que cette dernière n’ait pas peur de changer le logiciel".



Dr. Masra Succes a relevé que "l’Union africaine n’est plus vivante aujourd’hui après avoir validé le coup d’État au Tchad". Selon lui, du fait de la gouvernance et du comportement du Conseil militaire de transition (CMT), il y a deux Tchad. "S’il n’y a deux Tchad, il n’y aurait pas eu à créer le ministère de la Réconciliation et du Dialogue. La seule manière de refondre le Tchad, c’est d'amener la justice et l’égalité".



Masra Succes invite le président du CMT à "quitter le mûr du système qui a conduit Idriss Deby à la mort pour revenir à la table de la sincérité car on ne propose pas un dialogue à main armée".