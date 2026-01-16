Drame à Aroubta : Trois jeunes périssent dans l'effondrement d'une mine d'or





Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2026, un puits traditionnel d'extraction d'or s'est effondré à Aroubta, dans le département de Koukou Angarana, ensevelissant trois jeunes hommes sous les décombres. Malgré les efforts des équipes de sauvetage, les trois victimes n'ont pas pu être retrouvées en vie. La région de Sila est réputée pour son intense activité minière, où les puits sont souvent creusés à la main sans aucune mesure de sécurité appropriée. Ce manque de précautions rend les puits particulièrement vulnérables aux effondrements, surtout en raison des changements climatiques ou de la grande profondeur des travaux. Cet accident tragique met en lumière les dangers liés à l'exploitation aurifère dans la province et souligne l'urgence de réglementer les sites miniers. Il est crucial de sensibiliser les travailleurs aux risques associés aux fouilles non sécurisées afin de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Cette situation tragique appelle à une réflexion approfondie sur les pratiques d'exploitation minière dans la région, afin de protéger les vies humaines et d'assurer des conditions de travail plus sûres dans le secteur minier.