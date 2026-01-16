Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2026, un puits traditionnel d'extraction d'or s'est effondré à Aroubta, dans le département de Koukou Angarana, ensevelissant trois jeunes hommes sous les décombres. Malgré les efforts des équipes de sauvetage, les trois victimes n'ont pas pu être retrouvées en vie.
Drame à Aroubta : Trois jeunes périssent dans l'effondrement d'une mine d'or
Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 18 Janvier 2026
La province du Sila est en deuil après la mort de trois orpailleurs, ensevelis au fond d'un puits traditionnel. Malgré l'intervention rapide des autres mineurs sur le site, les décombres n'ont laissé aucune chance de survie aux victimes.
Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2026, un puits traditionnel d'extraction d'or s'est effondré à Aroubta, dans le département de Koukou Angarana, ensevelissant trois jeunes hommes sous les décombres. Malgré les efforts des équipes de sauvetage, les trois victimes n'ont pas pu être retrouvées en vie.
