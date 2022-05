Drame au Nord du Tchad : le CNJT appelle le gouvernement à prendre toute sa responsabilité

Le Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT) se dit préoccupé de la situation qui prévaut sur le site d'orpaillage de Kouri Bougoudi, dans la province du Tibesti.



"Cette situation marquée par des affrontements sanglants est récurrente et les jeunes à la recherche de débouchés, y périssent le plus souvent", indique Asdjim Belndoum, porte-parole du CNJT.



Le CNJT appelle le gouvernement à prendre toute sa responsabilité pour désengorger cette situation.



Le gouvernement tchadien a réagi ce 25 mai aux violences meurtrières survenues dans les zones d’orpaillage de Kouri Bougoudi. Le ministre de la Communication Abderaman Koulamallah annonce une mission sur le terrain du ministre en charge de la défense pour évaluer la situation et "livrer la vraie information sur la réalité des événements".



Le gouvernement assure que l’armée n’est pas concernée par ce conflit qui oppose des bandes d’orpailleurs.