POINT DE VUE Droit vers le bonheur et la réussite

Alwihda Info | Par Kamal Znidar - 18 Avril 2018 modifié le 18 Avril 2018 - 23:40

Je vois notre peuple comme une perle précieuse, un joli trésor que nous devons protéger et conserver. Je vois notre amour comme une aventure qu'on doit franchir. C'est grâce à l'œuvre que nous jugeons l'artisan. L'image de notre nation est comme une œuvre d'art réalisée par plusieurs artistes : le tout doit coopérer harmonieusement et bosser ardemment afin qu'elle soit un chef d'œuvre.

Je vois la religion comme une richesse qu'il faut conserver, l'enfer comme une tristesse qu'il faut surmonter, et le paradis comme un bonheur qu'il faut mériter. Je vois la vie comme une chance qu'il faut saisir, une beauté qu'il faut admirer, un défi qu'il faut relever, un combat qu'il faut accepter, et un devoir qu'il faut accomplir. Je vois la vie comme un scénario et la terre comme un grand théâtre dont les humains sont des spectateurs et des acteurs… et pour que notre nation soit « Star », il faut qu'elle soit un acteur-orchestre qui interprète bien la majorité des rôles.



Je vois le bonheur et la tristesse dans nos actions. Bon champ semé, bon blé rapporte ; et qui sème le vent, récolte la tempête. Il n'y a pas d'actions insignifiantes ; chaque action a une utilité, et chaque utilité a un fruit comme récompense. Le goût de ce fruit peut être bon comme il peut être amer ; tout dépend de la qualité de l'action effectuée. Si vous êtes appelés à faire un travail, faites-le si parfaitement ! Et veillez à être les meilleurs quoi que vous soyez ! Les personnes les plus heureuses n'ont pas forcément le meilleur de tout ; elles inspirent leur bonheur de leur parfaite exploitation de tout ce qu'elles croisent sur leur route.



Je sais que ça fait longtemps qu'une partie de vous a cessé de pratiquer des activités capables de lui offrir le bonheur qu'elle mérite. Je sais que plusieurs raisons l'ont achoppé de passer à l'action pour arracher son droit au bonheur et exercer les astuces qu'elle désire. Je sais très bien qu'elle a peur de l'avenir et qu'elle a commencé à voir la vie en noir. Les peurs et les souffrances existent pour être surpassées et pour qu'elles nous aident à mûrir et grandir. Tout ce qui nous arrive sur terre n'est qu'une expérience pour améliorer notre personnalité et l'abonnir. Pleurer un mauvais destin est une perte de temps qui ne sert vraiment à rien. Au lieu de pleurer, il faut penser à comment surmonter le plus vite possible ce mauvais sort. Le futur dépend de nous tous. Personne ne sera responsable de notre bonheur ou de notre tristesse, sauf nous-mêmes. L'univers n'est qu'une succession de pensées et de mises en application de ces pensées. Ce sont nos attitudes et nos pensées qui seront responsables de tout ce qui va nous arriver demain.



Je vous conseille de toujours projeter devant vous un futur merveilleux qui se réalisera jour après jour. Je vous demande d'œuvrer et de prier afin que notre monde soit inondé d'amour et de lumière. Nous pouvons encore et nous avons tout ce qui faut pour transformer les choses. Par notre énergie et notre force d'amour, nous pouvons encore abonnir notre monde. L'amour est une énergie vibratoire très puissante qui peut transformer notre vie et tout ce qui nous entoure. L'amour, la confiance et la foi accomplissent toujours des miracles dans notre corps, dans notre conscience humaine et dans notre entourage. Il ne faut jamais perdre le courage ! Il ne faut jamais perdre l'espoir ! Il faut toujours avancer dans la tourmente ! N'ayons pas peur ! Dieu ne nous a jamais laissé seuls dans ce monde ! Sa force divine est toujours avec nous. Ayons conscience de la puissance divine qui est au fond de nous ! Ayons conscience de notre capacité à changer le cours des événements de notre vie et le mauvais sort qui frappe notre monde !



Chaque jour est un jour nouveau. Quoi que nous fassions, nous aurions toujours des gens qui vont nous critiquer et nous calomnier quelques parts. Ignorons ces gens ! N'ayons pas peur de leurs réactions ! Chaque fois que nous nous laissons contrôler par une peur, nous perdrons une partie de notre force. Ouvrons nos ailes et dirigeons-nous vers ce qui nous tient à cœur ! Faisons tout ce que nous voyons capable de nous rendre heureux ! Faisons tout ce que nous voyons capable d'apporter la gloire à notre nation et notre religion tout en restant dans le cadre du respect de notre source de lois (Coran) !



Que ce jour soit le commencement de notre marche vers le bonheur et l'unification de notre nation musulmane !



(*) Extrait de "Islam : meilleure religion au monde", Kamal Znidar, 2014





