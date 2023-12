INTERNATIONAL Droits de l'homme : les responsables de l'ONU célèbrent les 75 ans de la Déclaration universelle

Alwihda Info | Par Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 12 Décembre 2023



A cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé les dirigeants du monde à s'appuyer sur la Déclaration universelle des droits de l’homme comme feuille de route, pour faire respecter les droits de l'homme, prévenir les guerres, combattre la haine, rétablir la confiance et construire un avenir durable pour tous.



Le 10 décembre 2023 a marqué le point culminant d'une initiative d’un an visant à célébrer et à réaffirmer les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), un document qui a servi de lueur d'espoir et de modèle pour les libertés fondamentales depuis sa proclamation le 10 décembre 1948, par l'Assemblée générale des Nations Unies à Paris.



Valeurs universelles dans un monde en évolution

Alors que nous réfléchissons au 75ème anniversaire de la DUDH, il est évident que les droits de l’homme sont désormais mieux reconnus et garantis à l’échelle mondiale. La DUDH a jeté les bases d’un système croissant de protection des droits de l’homme qui englobe désormais les groupes vulnérables tels que les personnes handicapées, les peuples autochtones et les migrants.



Cependant, la promesse de la DUDH, qui prône la dignité et l’égalité des droits, a fait l’objet d’attaques soutenues ces dernières années. Le monde est aux prises avec des défis nouveaux et persistants, depuis les pandémies et les conflits, jusqu’à l’explosion des inégalités, en passant par un système financier mondial moralement en faillite, le racisme et la menace pressante du changement climatique. Face à ces défis, les valeurs et les droits consacrés dans la DUDH servent de lignes directrices pour des actions collectives qui s’efforcent de ne laisser personne de côté.



L’initiative Droits de l’Homme 75, qui dure depuis un an, a contribué à faire évoluer la compréhension et l’action vers une plus grande prise de conscience de l’universalité de la DUDH, et de l’activisme qui y est associé. L'initiative, qui a culminé avec un événement de haut niveau en décembre 2023, a fourni une plate-forme permettant à la communauté mondiale d'annoncer des engagements, et de partager des idées pour une vision de l'avenir des droits de l'homme.



Appel à l’engagement du secrétaire général de l’ONU

Lundi dernier, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé les dirigeants du monde à s'appuyer sur la DUDH comme feuille de route, non seulement pour faire respecter les droits de l'homme, mais aussi pour prévenir les guerres, combattre la haine, rétablir la confiance et construire un avenir durable pour tous. Dans un message vidéo, António Guterres a souligné que la DUDH constitue une « lueur d'espoir » pour l'humanité et un modèle pour les libertés fondamentales.



« Alors que nous célébrons ce 75ème anniversaire, j'appelle chaque État membre à saisir cette opportunité pour renforcer son engagement envers les valeurs et les principes de la Déclaration universelle », a exhorté António Guterres. « Efforçons-nous de défendre et de promouvoir les droits de l'homme, la liberté et l'égalité pour tous. Ensemble, nous pouvons réaliser la promesse de la Déclaration universelle des droits de l'homme ».



Un événement de deux jours à Genève

L'événement de haut niveau de deux jours qui s'est tenu à Genève, les 11 et 12 décembre, a été marqué par des séances d'annonces de contributions clés au cours desquelles les nations ont annoncé des engagements concrets pour faire progresser la protection des droits de l'homme. Les segments intitulés « Voix pour la défense des droits de l'homme » ont donné aux participants l'occasion de partager leurs témoignages et leurs points de vue sur l'impact de la DUDH.



Des tables rondes ont eu lieu avec des experts examinant les défis et envisageant la voie à suivre en matière d'universalité et d'indivisibilité des droits de l'homme, ainsi que la manière de renforcer le système des droits de l'homme. Un segment de dirigeants, avec des chefs d’État, a eu lieu mardi, suivi de tables rondes sur des questions urgentes en matière de droits de l’homme, notamment la paix et la sécurité, les technologies numériques, le climat et l’environnement, ainsi que le développement et l’économie.



Reconnaître les échecs au milieu des progrès

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a reconnu les progrès sociétaux transformateurs que la DUDH a stimulés à l'échelle mondiale, au cours des 75 dernières années. Cependant, Türk a également souligné de nombreux échecs dans le respect des droits de l'homme, mettant l'accent sur les millions de personnes qui souffrent dans diverses zones de conflit à travers le monde.



« Mes pensées vont aux millions de personnes qui souffrent de manière insupportable dans le territoire palestinien occupé, notamment à Gaza et en Israël ; au Soudan ; Ukraine ; Birmanie ; et bien d’autres endroits », a déclaré Volker Türk. Il a reconnu les diverses racines de la DUDH, qui s'inspirent des réactions à l'Holocauste, de la révolution haïtienne, des valeurs africaines d'interdépendance, de coopération et de responsabilité collective, et du principe islamique de la zakat, ou partage compatissant. L’universalité de la Déclaration en fait un guide pour résoudre les défis les plus urgents du monde, a souligné Türk, et son 75ème anniversaire sert d’appel à l’action pour travailler ensemble et fonder toutes les décisions « sur la valeur intrinsèque et égale de chaque vie humaine ».



Messages commémoratifs : un fil qui nous tisse

Dans leurs messages commémoratifs respectifs pour la Journée des droits de l'homme, Dennis Francis, président de l'Assemblée générale des Nations Unies, et Paula Narváez, présidente du Conseil économique et social, ont réitéré l'importance de la DUDH. Francis a écrit sur les réseaux sociaux : « Les droits de l'homme sont le fil qui nous tisse... alors que nous marquons fièrement #HumanRights75, nous réaffirmons notre engagement inébranlable envers les principes qui y sont consacrés. »



Paula Narváez a invoqué les paroles de Nelson Mandela, déclarant : « Nier aux gens leurs droits humains, c’est remettre en question leur humanité même ». Elle a appelé à une action collective pour respecter, protéger et réaliser les droits humains pour chacun, partout.



Journée des droits de l'homme : un rappel historique

La Journée des droits de l'homme, célébrée chaque année le 10 décembre, marque l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations Unies. L’Assemblée a proclamé ce document historique comme « une norme commune à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations », vers laquelle les individus et les sociétés devraient s’efforcer d’assurer une reconnaissance et un respect universels et efficaces. La DUDH énonce un large éventail de droits et libertés fondamentaux auxquels tous les individus ont droit, quels que soient leur nationalité, leur lieu de résidence, leur sexe, leur origine nationale ou ethnique, leur religion, leur langue ou tout autre statut. Bien qu'elle ne soit pas un document contraignant, la Déclaration a inspiré plus de 60 instruments relatifs aux droits de l'homme, constituant une norme internationale en matière de droits de l'homme.



Un appel à un engagement continu

Alors que nous réfléchissons au 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les défis et les succès des sept dernières décennies sont mis en lumière. L’initiative Droits de l’Homme 75, qui s'est étendue sur un an, et l'événement de haut niveau à Genève, ont fourni une plate-forme pour renouveler les engagements, partager les promesses et définir une vision pour l'avenir des droits de l'homme.

Même si des progrès ont été réalisés, les atteintes persistantes aux droits humains, à l’échelle mondiale, soulignent la nécessité constante d’une action collective. Les principes de la DUDH restent un guide intemporel, nous exhortant à lutter pour un monde où les droits de l’homme, la liberté et l’égalité, ne sont pas seulement célébrés lors des anniversaires, mais constituent la pierre angulaire de nos actions quotidiennes. Alors que nous franchissons cette étape importante, l’appel à un engagement durable en faveur des principes de la DUDH résonne plus fort que jamais.









